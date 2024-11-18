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Наши ПВО лучше. В Иране сделали циничное заявление о полученном оружии от РФ

Понедельник 18 ноября 2024 22:42
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Наши ПВО лучше. В Иране сделали циничное заявление о полученном оружии от РФ Иллюстративное фото: в Иране сделали циничное заявление о полученном оружии от РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Один из руководителей подразделения по операциям аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана Давуд Шейхян заявил, что системы ПВО его страны лучше российских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Iran International.

В частности, он заявил, что Иран активно использует установки С-300, поэтому не видит необходимости в том, чтобы дополнительно закупать у России системы С-400.

"Наши нынешние системы имеют гораздо лучшие возможности по сравнению с С-400", - сказал Шейхьян.

Следует заметить, что, несмотря на эти заявления, СМИ писали о том, что Иран стремился получить от России передовые военные технологии, в том числе истребители Су-35 и систему противовоздушной обороны С-400, однако Москва до сих пор их не поставила.

Напомним, что официально Россия завершила поставку зенитно-ракетных систем С-300 в Иран в 2016 году.

Израиль ударил по Ирану

26 октября Израиль атаковал иранские военные объекты в ответ на удары баллистическими ракетами. Целью стали базы, связанные с ракетным производством и ПВО, а также две секретные базы.

Со временем стало известно, что во время воздушных ударов по военным объектам в Иране 26 октября израильская авиация уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, которые являлись ключевым элементом системы ПВО Ирана.

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