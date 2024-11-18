Наши ПВО лучше. В Иране сделали циничное заявление о полученном оружии от РФ
Один из руководителей подразделения по операциям аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана Давуд Шейхян заявил, что системы ПВО его страны лучше российских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Iran International.
В частности, он заявил, что Иран активно использует установки С-300, поэтому не видит необходимости в том, чтобы дополнительно закупать у России системы С-400.
"Наши нынешние системы имеют гораздо лучшие возможности по сравнению с С-400", - сказал Шейхьян.
Следует заметить, что, несмотря на эти заявления, СМИ писали о том, что Иран стремился получить от России передовые военные технологии, в том числе истребители Су-35 и систему противовоздушной обороны С-400, однако Москва до сих пор их не поставила.
Напомним, что официально Россия завершила поставку зенитно-ракетных систем С-300 в Иран в 2016 году.
Израиль ударил по Ирану
26 октября Израиль атаковал иранские военные объекты в ответ на удары баллистическими ракетами. Целью стали базы, связанные с ракетным производством и ПВО, а также две секретные базы.
Со временем стало известно, что во время воздушных ударов по военным объектам в Иране 26 октября израильская авиация уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, которые являлись ключевым элементом системы ПВО Ирана.
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