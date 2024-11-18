Наши ПВО лучше. В Иране сделали циничное заявление о полученном оружии от РФ

В частности, он заявил, что Иран активно использует установки С-300, поэтому не видит необходимости в том, чтобы дополнительно закупать у России системы С-400.

"Наши нынешние системы имеют гораздо лучшие возможности по сравнению с С-400", - сказал Шейхьян.

Следует заметить, что, несмотря на эти заявления, СМИ писали о том, что Иран стремился получить от России передовые военные технологии, в том числе истребители Су-35 и систему противовоздушной обороны С-400, однако Москва до сих пор их не поставила.

Напомним, что официально Россия завершила поставку зенитно-ракетных систем С-300 в Иран в 2016 году.