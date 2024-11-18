Наші ППО кращі. У Ірані зробили цинічну заяву щодо отриманої зброї від РФ

Зокрема, він заявив, що Іран активно використовує установки С-300, тому не бачить потреби у тому, щоб додатково закуповувати у Росії системи С-400.

"Наші нинішні системи мають набагато кращі можливості порівняно з С-400", - сказав Шейх'ян.

Варто зауважити, що попри ці заяви ЗМІ писали про те, що Іран прагнув отримати від Росії передові військові технології, в тому числі винищувачі Су-35 і систему протиповітряної оборони С-400, однак Москва досі їх не поставила.

Нагадаємо, що офіційно Росія завершила поставку зенітно-ракетних систем С-300 до Ірану в 2016 році.