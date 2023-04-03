"Наши двери для него закрыты". Эрдоган обиделся на посла США в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Турции Джефф Флейк больше не сможет проводить встречи с официальными представителями Анкары, после того, как он встретился с оппозиционным кандидатом на выборах в Турции 14 мая Кемалем Кылычдароглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

"Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля (Кылычдароглу, - ред.). Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент", - сказал Эрдоган.

Он закончил свои слова следующим образом:

"Наши двери для него закрыты, ты его больше не увидишь. Почему? Ты будешь знать свое место. Ты будешь знать свой долг как посла. Ты узнаешь, как работает посол".

Добавим, американский посол Джефф Флейк встретился с Кылычдароглу 30 марта.

Как сообщалось, турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая.

При этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов, которые пройдут через полтора месяца, может потерять большинство в парламенте.