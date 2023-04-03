ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Наші двері для нього зачинені". Ердоган образився на посла США в Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 03 квітня 2023 10:22
"Наші двері для нього зачинені". Ердоган образився на посла США в Туреччині Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що посол США в Туреччині Джефф Флейк більше не зможе проводити зустрічі з офіційними представниками Анкари, після того, як він зустрівся з опозиційним кандидатом на виборах у Туреччині 14 травня Кемалем Киличдароглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

"Посол Джо Байдена відвідує пана Кемаля (Киличдароглу, - ред.). Як тобі не соромно, думай головою. Ти - посол. Твій співрозмовник тут - президент", – сказав Ердоган.

Він закінчив свої слова так:

"Наші двері для нього зачинені, ти його більше не побачиш. Чому? Ти знатимеш своє місце. Ти знатимеш свій обов'язок як посла. Ти дізнаєшся, як працює посол".

Додамо, американський посол Джефф Флейк зустрівся з Киличдароглу 30 березня.

Як повідомлялось, турецький опозиціонер Кемаль Киличдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня.

При цьому чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після виборів, які відбудуться через півтора місяці, може втратити більшість у парламенті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю