"Наша общая цель": Рубио обсудил с Мерцем и Лемми вопросы по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Стороны обсудить усилия по приближению мира в Украине и прекращении агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госдеп США.
По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, собеседники обсудили недавнюю встречу между канцлером ФРГ, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Польши Дональдом Туском и украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
В частности, отмечается в заявлении Госдепа, политики говорили о "нашей общей цели - прекратить войну в Украине".
Также указывается, что Рубио поздравил Мерца с недавним назначением на должность канцлера ФРГ.
"Они обсудили жизнеспособность двусторонних отношений США и Германии и важность совместной работы для продвижения многих общих интересов между Соединенными Штатами и Германией", - говорится в заявлении Госдепа.
Во время другого телефонного разговора Рубио общался с главой МИД Британии Дэвидом Лемми.
"Госсекретарь подтвердил позицию США относительно российско-украинской войны: нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня", - передала пресс-секретарь американского ведомства Брюс.
Кроме того, собеседники затронули тему конфликта между Индией и Пакистаном, и "подчеркнули необходимость для обеих сторон поддерживать перемирие и продолжать общаться".
"Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению связи", - добавила Брюс.
Напомним, 10 мая в Киев прибыли лидеры ряда стран Европы и встретились с президентом Украины Зеленским. Также президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Великобритании Стармер и глава правительства Польши Туск позвонили президенту США Дональду Трампу. Все стороны подтвердили готовность к всеобъемлющему и безусловному прекращению огня на театре российско-украинской войны на 30 дней.
Как отметил тогда Зеленский, такое перемирие между Украиной и РФ должно начаться 12 мая. Кроме того, представители "коалиции решительных" отметили, что в случае отказа Кремля в отношении страны-агрессора могут быть введены новые санкции.
Однако в ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин провел пресс-конференцию. Во время нее он отверг прекращение огня с 12 мая.
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал предложение, зато предложил переговоры в Стамбуле с украинской стороной после 15 мая.
Утром в воскресенье Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной, и подчеркнул, что сначала должно быть прекращение огня. Добавим, аналогичную позицию о необходимости перемирия выразили европейские лидеры, спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обсуждал с Путиным вопрос о переговорах на территории своей страны.
Позже в воскресенье Трамп призвал Украину согласится на переговоры в Стамбуле. Уже вечером 11 мая Зеленский заявил, что ждет от России прекращения огня, что будет 15 мая в Стамбуле, и ждет лично Путина там. Сейчас в вечернем обращении он снова подтвердил свои слова.
Ситуация с продолжающейся этой ночью 12 мая воздушной атакой со стороны РФ против Украины подтвердила, что Кремль не пожелал идти на прекращение огня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.