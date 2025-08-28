"Наша сила - в единстве": Зеленский призвал не снимать санкции с России
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. А также рядом других европейских лидеров, которые поддержали Украину после масштабного удара РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
"Также благодарю господина президента Польши, Метте Фредериксен, Гитанаса Науседи, Алара Кариса и Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и искренние соболезнования в связи с российским ударом прошлой ночью", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина глубоко опечалена новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.
"Наши сердца с семьей и близкими погибшего", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что ключевая сила в противодействии агрессии заключается в единстве партнеров.
"Наша сила - в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция единая: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию", - сказал он.
Президент подчеркнул, что санкции против России являются действенными и должны оставаться в силе. По его мнению, отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ.
Также глава государства отметил важность постоянной координации между партнерами.
"Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", - заявил он
Массированный удар по Киеву
Напомним, в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.
В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.
В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.