"Наша сила - в единстве": Зеленский призвал не снимать санкции с России

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. А также рядом других европейских лидеров, которые поддержали Украину после масштабного удара РФ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он написал в Telegram.

"Также благодарю господина президента Польши, Метте Фредериксен, Гитанаса Науседи, Алара Кариса и Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и искренние соболезнования в связи с российским ударом прошлой ночью", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина глубоко опечалена новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.

"Наши сердца с семьей и близкими погибшего", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что ключевая сила в противодействии агрессии заключается в единстве партнеров.

"Наша сила - в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция единая: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию", - сказал он.

Президент подчеркнул, что санкции против России являются действенными и должны оставаться в силе. По его мнению, отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ.

Также глава государства отметил важность постоянной координации между партнерами.

"Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", - заявил он