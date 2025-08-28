ua en ru
"Наша сила - в единстве": Зеленский призвал не снимать санкции с России

Четверг 28 августа 2025 23:26
Президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. А также рядом других европейских лидеров, которые поддержали Украину после масштабного удара РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

"Также благодарю господина президента Польши, Метте Фредериксен, Гитанаса Науседи, Алара Кариса и Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и искренние соболезнования в связи с российским ударом прошлой ночью", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина глубоко опечалена новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.

"Наши сердца с семьей и близкими погибшего", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что ключевая сила в противодействии агрессии заключается в единстве партнеров.

"Наша сила - в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция единая: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию", - сказал он.

Президент подчеркнул, что санкции против России являются действенными и должны оставаться в силе. По его мнению, отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ.

Также глава государства отметил важность постоянной координации между партнерами.

"Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", - заявил он

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

