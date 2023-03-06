Наша цель - лишить иммунитета перед трибуналом высшее руководство РФ, - глава МИД
Сейчас главная цель Украины по спецтрибуналу - решить вопрос иммунитетов "тройки" высшего руководства РФ от преследования в международном праве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Они (Совместная следственная группа, - ред.) должны продвинуться в вопросе формы трибунала и в вопросе иммунитетов Путина как главы государства, премьер-министра и министра иностранных дел", – сказал Кулеба.
Он пояснил, что "в международном праве в любой стране есть такая тройка, пользующаяся полным иммунитетом от преследования".
"А наша цель - безусловно решить этот вопрос иммунитетов. Юридически это возможно, но это такая "филигранная нейрохирургическая операция", - подчеркнул министр.
Напомним, создание специального трибунала для России за преступление агрессии поддерживают уже 30 стран.
Также мы писали, что, по словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, международный трибунал может начать свою работу летом 2023 года.
Как продвинулся вопрос создания суда над Путиным, почему некоторых партнеров приходится уговаривать и что делается в направлении создания механизма репараций, - читайте в интервью РБК-Украина с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.
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