Наша мета - позбавити імунітету перед трибуналом вище керівництво РФ, - глава МЗС
Наразі головна мета України щодо спецтрибуналу - вирішити питання імунітетів "трійки" вищого керівництва РФ від переслідування у міжнародному праві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"Вони (Спільна слідча група, - ред.) мають просунутися в питанні форми трибуналу і в питанні імунітетів Путіна як глави держави, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ", - сказав Кулеба.
Він пояснив, що "в міжнародному праві в будь-якій країні є така трійка, яка користується повним імунітетом від переслідування".
"А наша мета - безумовно вирішити це питання імунітетів. Юридично це можливо, але це така "філігранна нейрохірургічна операція", - наголосив міністр.
Нагадаємо, створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії підтримують вже 30 країн.
Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал може розпочати свою роботу влітку 2023 року.
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