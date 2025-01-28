"Наш враг". Фицо оскандалился заявлением о Зеленском

Фицо остался недовольным после предложения Зеленского начать транзит в Европу азербайджанского газа. По его мнению, в этом вопросе "ничего не готово и не обсуждается ни один проект".

Глава словацкого правительства нафантазировал, что президент Украины "надувает пузыри, потому что думает, что это освободит его от трудных решений".

"Наш враг - Зеленский. Зеленский создал проблемы, которые у нас есть. Мне он не нравится, потому что он вредит Словакии", - добавил Фицо.

Также на заседании экономического комитета парламента Фицо снова пригрозил заблокировать решение о предоставлении помощи Украине. В четверг, 30 января, он планирует обсудить вопрос о поставках газа с Европейской комиссией.