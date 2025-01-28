RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Наш враг". Фицо оскандалился заявлением о Зеленском

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает президента Украины Владимира Зеленского врагом. Причиной этому стало прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Фицо приводит Dennik N.

Фицо остался недовольным после предложения Зеленского начать транзит в Европу азербайджанского газа. По его мнению, в этом вопросе "ничего не готово и не обсуждается ни один проект". 

Глава словацкого правительства нафантазировал, что президент Украины "надувает пузыри, потому что думает, что это освободит его от трудных решений". 

"Наш враг - Зеленский. Зеленский создал проблемы, которые у нас есть. Мне он не нравится, потому что он вредит Словакии", - добавил Фицо. 

Также на заседании экономического комитета парламента Фицо снова пригрозил заблокировать решение о предоставлении помощи Украине. В четверг, 30 января, он планирует обсудить вопрос о поставках газа с Европейской комиссией. 

Угрозы Фицо

Напомним, Фицо не понравилось то, что Украина отвергла его просьбы о продолжении транзита российского газа в 2025 году. После этого он не перестает разбрасываться угрозами.

В частности, премьер Словакии угрожал прекратить экспорт электроэнергии в Украину.

Также он обещал, что его страна значительно сократит помощь украинским беженцам, которые находятся в Словакии из-за полномасштабной войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоберт Фицо