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"Наш ворог". Фіцо оскандалився заявою про Зеленського

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає президента України Володимира Зеленського ворогом. Причиною цьому стало припинення транзиту російського газу через українську територію.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Фіцо наводить Dennik N.

Фіцо залишився незадоволеним після пропозиції Зеленського почати транзит до Європи азербайджанського газу. На його думку, у цьому питанні "нічого не готово і не обговорюється жоден проєкт".

Глава словацького уряду нафантазував, що президент України "надуває бульбашки, бо думає, що це звільнить його від важких рішень".

"Наш ворог - Зеленський. Зеленський створив проблеми, які в нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - додав Фіцо.

Також на засіданні економічного комітету парламенту Фіцо знову пригрозив заблокувати рішення про надання допомоги Україні. У четвер, 30 січня, він планує обговорити питання про постачання газу з Європейською комісією.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, Фіцо не сподобалося те, що Україна відкинула його прохання про продовження транзиту російського газу у 2025 році. Після цього він не перестає розкидатися погрозами.

Зокрема, прем'єр Словаччини погрожував припинити експорт електроенергії в Україну.

Також він обіцяв, що його країна значно скоротить допомогу українським біженцям, які перебувають у Словаччині через повномасштабну війну в Україні.

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Володимир ЗеленськийРоберт Фіцо