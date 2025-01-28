"Наш ворог". Фіцо оскандалився заявою про Зеленського

Фіцо залишився незадоволеним після пропозиції Зеленського почати транзит до Європи азербайджанського газу. На його думку, у цьому питанні "нічого не готово і не обговорюється жоден проєкт".

Глава словацького уряду нафантазував, що президент України "надуває бульбашки, бо думає, що це звільнить його від важких рішень".

"Наш ворог - Зеленський. Зеленський створив проблеми, які в нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - додав Фіцо.

Також на засіданні економічного комітету парламенту Фіцо знову пригрозив заблокувати рішення про надання допомоги Україні. У четвер, 30 січня, він планує обговорити питання про постачання газу з Європейською комісією.