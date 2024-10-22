Население Украины сократилось на 10 миллионов после вторжения России, - ООН

Население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть, с начала полномасштабного вторжения России из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне.

Об этом заявила Флоренс Бауэр, глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На пресс-конференции в Женеве Бауэр сказала, что вторжение в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в нечто более серьезное.

"Уровень рождаемости резко упал и в настоящее время составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", - сказала она. Для поддержания стабильного населения требуется уровень рождаемости в 2,1 ребенка на женщину.

Бауэр заявила, что точный учет влияния войны на население Украины придется отложить до окончания конфликта, когда, наконец, можно будет провести полную перепись.

По ее словам, непосредственное воздействие ощутили регионы, которые практически обезлюдели, деревни, где остались только старики, и пары, не способные создать семьи.

Наибольшая часть сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн беженцев, которые сейчас живут за границей, в основном в Европе. Военные смерти также были фактором.

"Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, число жертв составляет десятки тысяч", - сказала она.

Напомним, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла: