Населення України скоротилося на 10 мільйонів після вторгнення Росії, - ООН

Населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення Росії через відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

Про це заявила Флоренс Бауер, голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На прес-конференції в Женеві Бауер сказала, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось серйозніше.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", - сказала вона. Для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Бауер заявила, що точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до закінчення конфлікту, коли нарешті можна буде провести повний перепис.

За її словами, безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли, села, де залишилися лише люди похилого віку, та пари, не здатні створити сім'ї.

Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником.

"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", - сказала вона.

Нагадаємо, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, чисельність населення України становила :