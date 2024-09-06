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Количество мигрантов из Украины быстро растет. НБУ назвал причину

Украина, Пятница 06 сентября 2024 13:09
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Количество мигрантов из Украины быстро растет. НБУ назвал причину Фото: Украину за месяц покинуло 160 тысяч человек из-за отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сложная энергетическая ситуация в июле 2024 года обусловила увеличение миграции за границу. С начала года количество мигрантов выросло почти на 400 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический монетарный обозр НБУ (сентябрь 2024 года).

По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек, тогда как месяц назад было 6,58 млн человек (т.е. количество выросло на 160 тысяч).

Количество мигрантов из Украины быстро растет. НБУ назвал причину

Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.).

Количество мигрантов из Украины быстро растет. НБУ назвал причину

В то же время, как отмечают в НБУ, страны-реципиенты украинских мигрантов постепенно усиливают условия их пребывания.

  • в Польше создают условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля 2024 для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и помощи в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах;
  • в Чехии вводится ограничение проживания в государственном гуманитарном жилье не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды;
  • в Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Также будут жестче регулировать отказ от работы.

Прогноз по поводу мигрантов

В июле НБУ ухудшил ожидания по миграции. НБУ ожидает, что в 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшено в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями э/э и усугубляет риски для отопительного сезона.

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