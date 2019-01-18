Насалик повідомив, коли в Україні можуть побудувати завод з виробництва ядерного палива

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

За його словами, за межами України відбуватиметься тільки збагачення урану

Через три роки Україна може завершити процес будівництва заводу з виробництва ядерного палива. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна за всі роки незалежності не спромоглася побудувати жодного ядерного об’єкта. А за останні три роки, ми розпочали будівництво чотирьох ядерних об’єктів. Один з них - це будівництво заводу по виробленню ядерного палива в Україні. Ми повністю завершили перемовний процес, отримали повну згоди Westinghouse на його технологію. Вже буквально через три роки ми можемо повністю завершити процес будівництва заводу по виробництву ядерного палива в нашій державі", - повідомив Насалик.

За його словами, за межами України відбуватиметься тільки збагачення урану.

"Ми його проводити не можемо, адже втратили статус ядерної держави", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Westinghouse готова повністю забезпечувати українські АЕС ядерним паливом.

Також повідомлялося, що в 2018 році Кабінет міністрів України виділив понад 86 млн гривень на будівництво сховищ для довгострокового зберігання радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, які повертаються з Росії.