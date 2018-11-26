Westinghouse може забезпечити ядерним паливом всі українські АЕС

Ілюстративне фото (Georgia Power)

Зараз американська компанія здійснює постачання на 6 енергоблоків АЕС типу ВВЕР-1000

Американська компанія Westinghouse готова повністю забезпечувати українські АЕС ядерним паливом. Про це 26 листопада заявили представники компанії під час зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства.

Окрім того, у Westinghouse заявили, що компанія має всі технічні і логістичні можливості, щоб вийти на 100% забезпечення ядерним паливом усіх енергоблоків українських АЕС.

Наразі компанія здійснює постачання на 6 енергоблоків АЕС типу ВВЕР-1000, а третій енергоблок Южно-Української АЕС повністю перейшов на паливо компанії Westinghouse.

"Енергетична безпека завжди була і є під постійною увагою Президента та Уряду України. Враховуючи нинішні загрози національній безпеці України, у випадку припинення постачання ядерного палива з РФ, ми готові забезпечити роботу енергоблоків українських АЕС з використанням палива компанії Westinghouse", - заявив Насалик.

Як додали у прес-службі, важливим кроком для посилення енергетичної безпеки України стало будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у співпраці з компанією "Холтек Інтернешнл".

"Це дозволить нам змінити існуючу схему поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних електростанцій та позбутися залежності від послуг російських підприємств з тимчасового зберігання", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі сторони обговорили розширення співпраці щодо участі компанії у будівництві заводу з виробництва ядерного палива в Україні з використанням технології Westinghouse та впровадження проекту "Енергоміст: Україна - Європейський Союз".

Нагадаємо, Рівненська АЕС планує почати використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse у 2021 році. Паливо мають намір постачати для енергоблоку №3. Раніше основним постачальником ядерного палива на РАЕС була російська паливна компанія "ТВЕЛ".