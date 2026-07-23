Астрономы нашли первый возможный экзомесяц: открытие поставило науку перед дилеммой

Проблема классификации и особенности системы

NASA объясняет: в Солнечной системе определение месяца достаточно очевидно.

За ее пределами ситуация значительно более сложная: немногочисленные найденные экзоспутники не подпадают под классические представления, а из-за отсутствия подтвержденных примеров ученые не имеют эталона для сравнения.

"Отсутствие какого-либо определения даже для того, чтобы спорить о критериях является причиной того, почему мы говорим, что не уверены, считается ли это первым экзомесяцем или нет", - рассказывает ведущий автор исследования Кевин Хой, аспирант-астрофизик из Университета Диего Порталеса в Чили.

Найденный объект является последним компонентом иерархической системы, где спутник вращается вокруг движущегося вокруг звезды тела - по аналогии с тем, как Луна вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца.

Главные отличия и спорные моменты

Хозяин спутника: объект вращается вокруг коричневого карлика – субзвездного тела, которому не хватает массы для поддержания термоядерного синтеза водорода.

Все известные месяцы в Солнечной системе вращаются вокруг полноценных планет, поэтому среди астрономов нет консенсуса относительно того, можно ли считать коричневые карлики хозяевами экзомесяцев.

Гигантские размеры: хотя соотношение масс спутника и его хозяина составляет 2,5 процента, сам спутник по размеру лишь немного уступает Юпитеру. Он значительно превосходит габариты хоть какого месяца Солнечной системы.

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Метод радиальных скоростей и последующие исследования

Для выявления кандидата в экзомесяце команда использовала анализ радиальных скоростей, основанный на эффекте Доплера и гравитационном взаимодействии тел.

Что это значит - когда спутник вращается вокруг хозяина, они оба двигаются вокруг общего центра масс, что заставляет хозяйственную "звезду" слегка колебаться.

"Вы можете взять это колебание, и если оно влечет за собой изменения скорости по направлению к вам или от вас, то вы можете обнаружить это изменение со временем, чтобы сделать вывод о существовании спутников, обращающихся вокруг объекта, за которым вы наблюдаете", - пояснил Хой.

Астрономы мониторили коричневый карлик с октября 2023 по февраль 2026 года. Моделирование обнаружило сигнал спутника, совершающий один полный оборот вокруг хозяйственного объекта за 170 дней.

Это первый случай, когда подобная техника позволила обнаружить спутник коричневого карлика.

В дальнейшем исследователи планируют провести астрометрический анализ, чтобы уточнить массу и углы орбиты обнаруженного тела.