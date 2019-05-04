NASA запустила космічний корабель Dragon

У суботу, 4 травня 2019, американське космічне агентство NASA здійснило запуск ракети-носія Falcon 9 з космічним кораблем Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку NASA у Twitter.

Як повідомили в агентстві, запуск ракети-носія Falcon 9 з кораблем Dragon відбувся о 02:48 за східно-американським часом.

Зазначається, що зараз космічний вантажний корабель Dragon прямує до Міжнародної космічної станції (МКС).

Нагадаємо, що запуск космічного корабля Dragon компанії SpaceX неодноразово переносився. Спочатку запуск корабля до МКС планувався 30 квітня. Пізніше запуск було знову перенесено на 1 травня, а потім запуск було відкладено на п'ятницю 3 травня.

Проте, у п'ятницю NASA повідомило про проблеми з електрообладнанням на плавучій платформі, як призначена для посадки багаторазового ступеню ракети-носія Falcon 9. В результаті запуск було перенесено на суботу, 4 травня.

Як писало РБК-Україна, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ для New Shepard.