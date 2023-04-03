Фото: NASA назвало имена астронавтов, которые совершат полет вокруг Луны в 2024 году (NASA)

Американское космическое агентство NASA назвало имена четырех астронавтов, которые совершат полет вокруг Луны в рамках миссии Artemis II в 2014 году. В этот раз в состав экипажа впервые будет входить женщина и темнокожий человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.