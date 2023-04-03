NASA назвало имена астронавтов, которые совершат полет вокруг Луны в 2024 году
Американское космическое агентство NASA назвало имена четырех астронавтов, которые совершат полет вокруг Луны в рамках миссии Artemis II в 2014 году. В этот раз в состав экипажа впервые будет входить женщина и темнокожий человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщается, в команду входят американские астронавты Кристина Кох, Виктор Гловер и Рейд Вайзман, а также канадский космонавт Джереми Хансен.
NASA неоднократно заявляло, что будет брать женщин и темнокожих людей в свои миссии Artemis. В Artemis II это будут Виктор Гловер и Кристина Кох.
Отметим, Artemis II - это третий запланированный полет космического корабля Орион и первая его пилотируемая миссия, запускаемая ракетой SLS. Предполагается, что Орион с четырьмя астронавтами на борту совершит пролет над Луной и вернется на Землю. Ожидается, что это произойдет в мае 2024 года.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что четыре астронавта миссии Crew-5 11 марта вернулись на Землю после пятимесячного пребывания в космосе.
Также ранее мы писали, что американское космическое агентство NASA успешно заканчивает строить свою мощную в истории ракету, чтобы снова отправить астронавтов на поверхность Луны спустя более 50 лет после последней высадки на нее.
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