NASA создает пятое состояние материи: зачем атомы замораживают в космосе

Как работает замораживание на орбите?

Главная задача лаборатории Cold Atom Lab - охлаждение атомов химических элементов до экстремальных значений (ниже -237 °C).

В таких условиях частицы практически полностью теряют энергию движения и объединяются в единую структуру - конденсат Бозе-Эйнштейна (BEC). Этот феномен физики называют пятым агрегатным состоянием материи после твердых тел, жидкостей, газов и плазмы .

В состоянии конденсата большие облака атомов начинают вести себя как одна гигантская квантовая волна, подчиняясь законам квантовой механики.

Технологический процесс запуска эксперимента состоит из нескольких этапов:

Создание газа: специальные металлические полоски рубидия или калия нагреваются до высокой температуры (до 400 °C), образуя плотный газ внутри вакуумной камеры.

Лазерное торможение: потоки лазеров специфической частоты отражаются на облаке газа, замедляя движение атомов и радикально снижая их температуру.

Магнитная ловушка: пойманные магнитным полем атомы проходят финальные этапы охлаждения, пока облако не застынет почти в полном покое.

В отличие от Земли, где гравитация быстро разрушает стабильность квантовых облаков, в условиях космоса учёные могут наблюдать за поведением волн материи гораздо дольше. Это позволяет производить сверхточные измерения времени, гравитационных колебаний и пространственного движения.

Последние усовершенствования позволяют ученым проводить новые квантовые эксперименты, которые невозможно осуществить на Земле (иллюстрация: NASA)

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Четвертая модернизация и квантовая революция 2.0

Обновление научного модуля стало уже четвёртым этапом модернизации системы с момента ее выведения на орбиту в 2018 году. Новое оборудование было доставлено на МКС коммерческой грузовой миссией.

Инженеры полностью переделали конструкцию магнитной ловушки - это позволило ученым изменять форму облаков квантового газа. Также ученые установили усовершенствованные металлические источники для генерации более стабильных газовых сред.

В настоящее время возможности лаборатории используют пять международных исследовательских групп. Обновленный комплекс будет служить полигоном для тестирования технологий следующего поколения - так называемой "Квантовой революции 2.0", которая предусматривает прямое манипулирование крупными квантовыми состояниями.

Полученные данные помогут в создании

высокоточных интерферометров,

навигационных приборов космического базирования,

датчиков гравитационного поля Земли, Луны,

систем исследования базовых законов Вселенной.

Управление всеми процессами лаборатории Cold Atom Lab производится дистанционно специалистами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии.