NASA создала технологию для поиска боеприпасов под водой: как она работает

Fluid Lensing и MiDAR: как ИИ видит сквозь воду

Главным препятствием для обычных дронов и авиации во время съемки морского дна является постоянное искривление света из-за волн на поверхности воды.

Чтобы обойти это ограничение, исследователи под руководством Веда Чираята из Авиационного центра наук о Земле (ACES) задействовали комплекс уникальных технологий NASA, установившихся на беспилотники.

Технологическая база метода:

Fluid Lensing (жидкостное линзирование) . Эта технология в реальном времени просчитывает и компенсирует оптические искажения, возникающие из-за колебаний волн. В результате ученые получают трехмерные изображения морского дна сверхвысокой четкости, будто водной толщи вообще нет.

Система MiDAR . Инструмент обеспечивает активное мультиспектральное освещение объектов на разных длинах волн и фиксирует уровень отражения света от металлических и искусственных поверхностей.

Машинное обучение . Полученные массивы мультиспектральных RGB-изображений погрузили в нейросеть. ИИ научили анализировать геометрические формы и спектральные подписи, чтобы отличать реальные снаряды от природного мусора, камней или кораллов.

Испытания на Broad Key

Тестирование системы проходило во Флорида-Кис на базе опытной станции Broad Key. Ученые затопили на мелководье макеты боеприпасов и объекты-ловушки. Сканирование проводилось в течение нескольких недель с помощью дронов.

За это время затопленные объекты успели покрыться слоем осадочных пород и обрасти морской растительностью (процесс биообрастания), что максимально приблизило условия к реальным.

Новая авиационная технология может защитить людей и окружающую среду (скриншот: Университет Майами)

Эффективность разработки по шкале F1 (Dice):

ИИ успешно идентифицировал абсолютно все реальные взрывоопасные цели, четко подсветив их на финальных картах красными маркерами с точными координатами.

Высокую точность распознавания продемонстрировал метод с использованием активного сканирования MiDAR. В то же время, система подтвердила низкий уровень ошибочных срабатываний, проигнорировав безопасные муляжи и замаскированные подводные фоновые объекты.

Несмотря на успех первых тестов, авторы исследования отмечают, что систему ожидают дополнительные раунды испытаний.

Ученым необходимо проверить, как ИИ адаптируется к разным типам морского дна (например, илистым или сильно заросшим участкам) и разным калибрам исторических боеприпасов.