Дроны научились "чувствовать" боль: зачем это нужно
Команда авиаинженеров разработала технологию, предотвращающую падение дронов при внезапных сбоях. Если БпЛА получает повреждение, алгоритм автоматически изменяет режим полета прямо в воздухе, компенсируя дефект по принципу хромания при травме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PNAS.
Эксперименты в CyberZoo и эффект "хромания"
Для сбора данных и тестирования системы разработчики использовали CyberZoo - специализированную закрытую площадку для испытаний аэрокосмической техники.
В процессе тестов беспилотники намеренно выводили из строя, создавали искусственные повреждения конструкции и доводили до критического предела потери управления.
На основе полетной информации и компьютерного моделирования инженеры определили критические комбинации маневров и поломок, которые чаще всего ведут к аварии.
Технические особенности решения:
Работа в реальном времени. Система фиксирует признаки нестабильности и мгновенно изменяет алгоритмы управления тягой для сохранения курса.
Упрощенная архитектура. Метод не требует загрузки сложных физических моделей конкретного аппарата. Изменения в поведении распознаются через базовые бортовые датчики.
Адаптивность. Вместо аварийного отключения устройства программа перераспределяет нагрузку, позволяя продолжить движение до точки посадки даже с дефектом крыла.
Сферы применения: от квадрокоптеров до автопилотов
Первым коммерческим направлением внедрения разработки станет сектор гражданских и промышленных дронов, где автоматизация безопасности полетов критическая из-за роста плотности трафика.
Однако универсальность считывания данных позволяет масштабировать технологию.
Варианты использования алгоритма в других отраслях:
Транспорт и авиация: интеграция в систему прогнозируемого обслуживания самолетов для обнаружения усталости металла или скрытых дефектов к вылету.
Беспилотный автотранспорт: стабилизация поведения автономных машин при внезапных проколах шин или выходе из строя подвески.
Мониторинг инфраструктуры: непрерывный автоматический контроль состояния промышленных объектов, мостов и линий электропередач.