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Главная » Бизнес » Tech

Дроны научились "чувствовать" боль: зачем это нужно

11:13 03.07.2026 Пт
2 мин
Новая технология позволяет БПЛА адаптироваться к поломкам во время полета.
aimg Ольга Завада
Дроны научились "чувствовать" боль: зачем это нужно Дроны будут адаптироваться к поломкам автоматически (фото: Unsplash)
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Команда авиаинженеров разработала технологию, предотвращающую падение дронов при внезапных сбоях. Если БпЛА получает повреждение, алгоритм автоматически изменяет режим полета прямо в воздухе, компенсируя дефект по принципу хромания при травме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PNAS.

Эксперименты в CyberZoo и эффект "хромания"

Для сбора данных и тестирования системы разработчики использовали CyberZoo - специализированную закрытую площадку для испытаний аэрокосмической техники.

В процессе тестов беспилотники намеренно выводили из строя, создавали искусственные повреждения конструкции и доводили до критического предела потери управления.

На основе полетной информации и компьютерного моделирования инженеры определили критические комбинации маневров и поломок, которые чаще всего ведут к аварии.

Технические особенности решения:

Работа в реальном времени. Система фиксирует признаки нестабильности и мгновенно изменяет алгоритмы управления тягой для сохранения курса.

Упрощенная архитектура. Метод не требует загрузки сложных физических моделей конкретного аппарата. Изменения в поведении распознаются через базовые бортовые датчики.

Адаптивность. Вместо аварийного отключения устройства программа перераспределяет нагрузку, позволяя продолжить движение до точки посадки даже с дефектом крыла.

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Сферы применения: от квадрокоптеров до автопилотов

Первым коммерческим направлением внедрения разработки станет сектор гражданских и промышленных дронов, где автоматизация безопасности полетов критическая из-за роста плотности трафика.

Однако универсальность считывания данных позволяет масштабировать технологию.

Варианты использования алгоритма в других отраслях:

Транспорт и авиация: интеграция в систему прогнозируемого обслуживания самолетов для обнаружения усталости металла или скрытых дефектов к вылету.

Беспилотный автотранспорт: стабилизация поведения автономных машин при внезапных проколах шин или выходе из строя подвески.

Мониторинг инфраструктуры: непрерывный автоматический контроль состояния промышленных объектов, мостов и линий электропередач.

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