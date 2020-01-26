Астрономи NASA виявили "зірку-вампіра"

Ілюстративне фото (flickr.com/Oliver Hine)

Орбітальний телескоп "Кеплер" NASA виявив нову зірку

Орбітальний телескоп "Кеплер" NASA виявив зірку, що "краде" речовину свого сателіта - іншої зірки і формує з нею подвійну систему. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що система складається з білого карлика і коричневого карлика, який обертається навколо першого на відстані близько 400 тис. кілометрів, тобто приблизно на такій же відстані, як від Землі до Місяця.

"Вони настільки близько, що сильна гравітація білого карлика знімає матеріал з коричневого карлика, висмоктуючи його суть, як вампір. Відзнятий матеріал утворює диск, який спірально спрямований на білого карлика", - йдеться в повідомленні.

Явище, про яке йде мова, астрономи виявили випадково, переглядаючи архів, знятий "Кеплером", коли система була найбільш яскравою. Вчені відзначають, що такий тип системи є відносно рідкісним, їх відомо всього близько 100.

Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA виявило першу планету розміром з Землю в зоні з потенційно сприятливими умовами для життя земного типу. Виявлена за допомогою космічного телескопа TESS планета в системі TOI 700 на 20% більше Землі. Планета одержала назву TOI 700 d, вона обертається навколо червоного карлика з південного сузір'я Дорадо.