NASA раскрыло планы строительства первой базы: с чего все начнется и когда

08:14 27.05.2026 Ср
2 мин
Агентство рассказало, что первым отправят к нашему спутнику
aimg Филипп Бойко
Фото: иллюстративное изображение базы на Луне (NASA)

NASA начинает строительство масштабной базы на южном полюсе Луны. Агентство уже заказало первые посадочные модули, вездеходы и дроны для подготовки к высадке астронавтов.

NASA подписало контракты на сотни миллионов долларов, а четыре американские компании разработают технику для работы в тяжелых условиях. Например, компания Blue Origin Джеффа Безоса создаст два посадочных модуля. Они доставят на поверхность специальные вездеходы, а разработкой самих багги занимаются фирмы Astrolab и Lunar Outpost.

Первые дроны на Луну отправит Firefly Aerospace, которая уже доказала свою надежность в прошлом году. Вся техника должна прибыть к месту назначения раньше людей. NASA планирует первую высадку на 2028 год.

График миссий и подготовка астронавтов

Программа Артемида (Artemis) движется по четкому плану. В следующем году начнется подготовка к Артемиде III. Астронавты будут тренироваться стыковать капсулу Орион на земной орбите. Для этого привлекут посадочные модули от Blue Origin и SpaceX Илона Маска.

Основные этапы освоения спутника:

  • Середина 2027 года - запуск миссии Артемида III.
  • 2028 год - высадка двух астронавтов на поверхность.
  • 2029 год - начало строительства постоянной энергосистемы.
  • 2030-е годы - создание жилых модулей для длительного пребывания.

Лунная экономика и база как трамплин к Марсу

Главная цель проекта - стимулирование лунной экономики. NASA хочет проводить уникальные научные исследования, а Луна станет испытательной площадкой перед полетом на Марс.

"Для тех, кто терпеливо ждет, грандиозное возвращение уже близко, и мы не будем сбавлять темп. Мы на самом деле только начинаем", - говорят в NASA.

Что еще известно о программе Artemis

Украина может присоединиться к историческому проекту построения базы на Луне. NASA интересуют возможности и двигатели от КБ "Южное", но в участии Украины есть свои нюансы.

Также мы сообщали, что Государственное космическое агентство подписало договоренности (в рамках программы) о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов (в мирных целях) и присоединилось к космическим агентствам других стран-участников программы.

