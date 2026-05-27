NASA раскрыло планы строительства первой базы: с чего все начнется и когда

NASA подписало контракты на сотни миллионов долларов, а четыре американские компании разработают технику для работы в тяжелых условиях. Например, компания Blue Origin Джеффа Безоса создаст два посадочных модуля. Они доставят на поверхность специальные вездеходы, а разработкой самих багги занимаются фирмы Astrolab и Lunar Outpost.

Первые дроны на Луну отправит Firefly Aerospace, которая уже доказала свою надежность в прошлом году. Вся техника должна прибыть к месту назначения раньше людей. NASA планирует первую высадку на 2028 год.

График миссий и подготовка астронавтов

Программа Артемида (Artemis) движется по четкому плану. В следующем году начнется подготовка к Артемиде III. Астронавты будут тренироваться стыковать капсулу Орион на земной орбите. Для этого привлекут посадочные модули от Blue Origin и SpaceX Илона Маска.

Основные этапы освоения спутника:

Середина 2027 года - запуск миссии Артемида III.

2028 год - высадка двух астронавтов на поверхность.

2029 год - начало строительства постоянной энергосистемы.

2030-е годы - создание жилых модулей для длительного пребывания.

Лунная экономика и база как трамплин к Марсу

Главная цель проекта - стимулирование лунной экономики. NASA хочет проводить уникальные научные исследования, а Луна станет испытательной площадкой перед полетом на Марс.

"Для тех, кто терпеливо ждет, грандиозное возвращение уже близко, и мы не будем сбавлять темп. Мы на самом деле только начинаем", - говорят в NASA.