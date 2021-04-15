SpaceX доставить місію NASA на Місяць

Американська приватна компанія SpaceX доставить апарат "Гріффін-1" NASA на Місяць у 2023 році. Запуск місії буде відбуватися з допомогою ракети-носія Falcon Heavy.

При цьому умови угоди не розголошуються. На сайті SpaceX зазначено, що роздрібна ціна за один запуск ракети-носія Falcon Heavy становить 90 млн доларів. Це значно дешевше, ніж пропонують державні контракти.

"Дістатися Місяця - це не просто побудувати космічний корабель, це означає одержати закінчене рішення для виконання місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення для місії "Гріффін-1", забезпечивши перевірений ракетоносій, який доставить нас по нашій траєкторії до Місяця", - сказав директор місії "Гріффін-1" Деніел Гілліс.