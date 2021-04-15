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SpaceX доставить місію NASA на Місяць

Новость на русском → США, Четвер 15 квітня 2021 10:16
SpaceX доставить місію NASA на Місяць Фото: місія NASA планує відправитися на Місяць у 2023 році (nasa.gov)
Автор: Ігор Литвиненко

Американська приватна компанія SpaceX доставить апарат "Гріффін-1" NASA на Місяць у 2023 році. Запуск місії буде відбуватися з допомогою ракети-носія Falcon Heavy.

Про це повідомляє Space News.

При цьому умови угоди не розголошуються. На сайті SpaceX зазначено, що роздрібна ціна за один запуск ракети-носія Falcon Heavy становить 90 млн доларів. Це значно дешевше, ніж пропонують державні контракти.

"Дістатися Місяця - це не просто побудувати космічний корабель, це означає одержати закінчене рішення для виконання місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення для місії "Гріффін-1", забезпечивши перевірений ракетоносій, який доставить нас по нашій траєкторії до Місяця", - сказав директор місії "Гріффін-1" Деніел Гілліс.

Раніше Ілон Маск повідомляв, що його компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.

Також повідомлялося, що NASA підготувало перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро. Там розташовується апарат Perseverance.

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