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У NASA попередили про наближення астероїду до Землі

Новини » Телеком & IT    18.03.2019 - 09:03
У NASA попередили про наближення астероїду до Землі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астероїд пролетить від Землі на меншій відстані, ніж дистанція між Землею і Місяцем

Великий астероїд EA2 пролетить від Землі на меншій відстані, ніж дистанція між Землею і Місяцем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру NASA з вивчення небесних тіл, який розташований в Лабораторії реактивного руху в Пасадіні (штат Каліфорнія).

На сайті Центру, астероїд має в поперечнику від 18 до 40 м, його швидкість зближення із Землею складає трохи більше 5 км/с. Він наблизиться до планети 22 березня в 7:53 за київським часом на 300-304 тис. км, що ближче, ніж відстань між Землею і Місяцем, яка кружляє на відстані 384 тис. км.

Нагадаємо, США мають намір до 2028 року здійснити пілотовану місію на Місяць. В агентстві заявили, що після місії на Місяць піде відправка астронавтів на Марс.

Раніше глава NASA заявив, що запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX став революцією на шляху до польотів на Місяць і Марс. За його словами, запуск Crew Dragon, який призначений для пілотованих польотів, є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць і Марс.

Додамо, 2 березня SpaceX запустила в космос перший приватний корабель. Корабель Crew Dragon повинен повністю автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції 3 березня о 10:00 за київським часом.

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