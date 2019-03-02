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У NASA запуск корабля SpaceX назвали революцією на шляху до Марса

Новини » Телеком & IT    02.03.2019 - 14:12
У NASA запуск корабля SpaceX назвали революцією на шляху до Марса
Фото: глава NASA Джим Брайденстайн (nasa.gov)

У NASA чекають на "нову главу в американських досягненнях"

Запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX став революцією на шляху до польотів на Місяць і Марс. Про це заявив глава NASA Джим Брайденстайн, передає РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

За його словами, запуск Crew Dragon, який призначений для пілотованих польотів, є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць і Марс.

"Цей перший запуск космічної системи, призначеної для польотів, яка створена і керується в рамках партнерства між приватним і державними секторами є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць, Марс і далі", - зазначив Брайденстайн.

Він також підкреслив, що запуск корабля "знаменує собою нову главу в американських досягненнях".

Нагадаємо, сьогодні SpaceX запустила в космос перший приватний корабель. Корабель Crew Dragon повинен у повністю автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції 3 березня о 10:00 за київським часом.

До цього у NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми.

 

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