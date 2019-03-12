NASA до 2028 року планує здійснити висадку астронавтів на Місяць

Фото: глава NASA Джим Брайденстайн (nasa.gov)

Після місії на Місяць буде відправка астронавтів на Марс, заявив директор NASA

США мають намір до 2028 року здійснити пілотовану місію на Місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського космічного агентства NASA, опубліковане в Twitter.

В агентстві заявили, що після місії на Місяць буде відправка астронавтів на Марс.

"Ми вирушимо на Місяць у наступному десятилітті з інноваційними, новими технологіями й системами, щоб дослідити більше частин на поверхні Місяця, ніж будь-коли. Цього разу, коли ми вирушимо на Місяць, ми залишимося. Ми використовуватимемо ті знання, які здобудемо на Місяці, для наступного гігантського стрибка - відправлення астронавтів на Марс", - заявив директор NASA Джим Брайденстайн.

Нагадаємо, раніше глава NASA заявив, що запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX став революцією на шляху до польотів на Місяць і Марс. За його словами, запуск Crew Dragon, який призначений для пілотованих польотів, є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць і Марс.

Додамо, 2 березня SpaceX запустила в космос перший приватний корабель. Корабель Crew Dragon повинен повністю автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції 3 березня о 10:00 за київським часом.

Раніше президент США Дональд Трамп хоче підписати до кінця року розпорядження про створення Космічного командування США.