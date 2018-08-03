У NASA оголосили імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing

Зокрема, Касада та Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner

Космічне агентство NASA у п'ятницю, 3 серпня, оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing. Про це повідомили під час онлайн презентації космічного агентства.

A big hello from all nine of our @Commercial_Crew astronauts! Learn more about their missions to fly on @BoeingSpace & @SpaceX spacecraft and how this will return human launches to American soil for the first time since 2011: https://t.co/9yrKIbvG6r pic.twitter.com/RVM4tK9cKo — NASA (@NASA) 3 серпня 2018 р.

Астронавтами, які виконуватимуть місію на кораблі CTS-100 Starliner від Boeing у середині 2019 року стали: Ерік Бое (народився у Майамі), Ніколь Анапу Ман (з Каліфорнії) та Кріс Фергюсон (з Філадельфії).

Бое, Ман та Фергюсон

На апараті Crew Dragon від SpaceX в політ відправляться астронавти: Боб Бенкен, Даг Харлі та Віктор Гловер.

Боб Бенкен та Даг Харлі

А Джош Касада та Сані Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner від Boeing.

Джош Касада та Сані Вільямс

Нагадаємо, 3 квітня SpaceX запустила з космодрому військово-повітряних сил США ракетоносій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.

6 травня SpaceX повідомила про успішне приземлення корабля Dragon після місії до Міжнародної космічної станції. Корабель доставив на космічну станцію близько 2,6 тонн вантажу, у тому числі провізію, матеріали для досліджень та обладнання.