У NASA оголосили імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing
Зокрема, Касада та Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner
Космічне агентство NASA у п'ятницю, 3 серпня, оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing. Про це повідомили під час онлайн презентації космічного агентства.
A big hello from all nine of our @Commercial_Crew astronauts! Learn more about their missions to fly on @BoeingSpace & @SpaceX spacecraft and how this will return human launches to American soil for the first time since 2011: https://t.co/9yrKIbvG6r pic.twitter.com/RVM4tK9cKo— NASA (@NASA) 3 серпня 2018 р.
Астронавтами, які виконуватимуть місію на кораблі CTS-100 Starliner від Boeing у середині 2019 року стали: Ерік Бое (народився у Майамі), Ніколь Анапу Ман (з Каліфорнії) та Кріс Фергюсон (з Філадельфії).
Meet the astronauts flying on @BoeingSpace's Crew Flight Test: https://t.co/wPo0SuQB36 pic.twitter.com/HCZ8HHpdYV— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 серпня 2018 р.
Бое, Ман та Фергюсон
На апараті Crew Dragon від SpaceX в політ відправляться астронавти: Боб Бенкен, Даг Харлі та Віктор Гловер.
Meet the astronauts flying on @SpaceX's Demo-2 mission: https://t.co/seJXM0a3CL pic.twitter.com/wV8M4rFzhm— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 серпня 2018 р.
Боб Бенкен та Даг Харлі
А Джош Касада та Сані Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner від Boeing.
Meet the astronauts assigned to @BoeingSpace's first mission to the @Space_Station: https://t.co/ww1iNUs9Ty pic.twitter.com/I3GZXaErBC— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 серпня 2018 р.
Джош Касада та Сані Вільямс
Нагадаємо, 3 квітня SpaceX запустила з космодрому військово-повітряних сил США ракетоносій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.
6 травня SpaceX повідомила про успішне приземлення корабля Dragon після місії до Міжнародної космічної станції. Корабель доставив на космічну станцію близько 2,6 тонн вантажу, у тому числі провізію, матеріали для досліджень та обладнання.