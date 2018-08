У NASA оголосили імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing

Зокрема, Касада та Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner

Космічне агентство NASA у п'ятницю, 3 серпня, оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing. Про це повідомили під час онлайн презентації космічного агентства.

A big hello from all nine of our @Commercial_Crew astronauts! Learn more about their missions to fly on @BoeingSpace & @SpaceX spacecraft and how this will return human launches to American soil for the first time since 2011: https://t.co/9yrKIbvG6r pic.twitter.com/RVM4tK9cKo