У NASA оголосили імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing

Новини Телеком & IT 03.08.2018 - 21:01
Фото: астронавти (twitter.com/Commercial_Crew)
Фото: астронавти (twitter.com/Commercial_Crew)

Зокрема, Касада та Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner

Космічне агентство NASA у п'ятницю, 3 серпня, оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing. Про це повідомили під час онлайн презентації космічного агентства.

Астронавтами, які виконуватимуть місію на кораблі CTS-100 Starliner від Boeing у середині 2019 року стали: Ерік Бое (народився у Майамі), Ніколь Анапу Ман (з Каліфорнії) та Кріс Фергюсон (з Філадельфії).

Бое, Ман та Фергюсон

На апараті Crew Dragon від SpaceX в політ відправляться астронавти: Боб Бенкен, Даг Харлі та Віктор Гловер.

Боб Бенкен та Даг Харлі

А Джош Касада та Сані Вільямс виконуватимуть довготривалу місію на CST-100 Statliner від Boeing.

Джош Касада та Сані Вільямс

Нагадаємо, 3 квітня SpaceX запустила з космодрому військово-повітряних сил США ракетоносій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.

6 травня SpaceX повідомила про успішне приземлення корабля Dragon після місії до Міжнародної космічної станції. Корабель доставив на космічну станцію близько 2,6 тонн вантажу, у тому числі провізію, матеріали для досліджень та обладнання.

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Теги:  NASA,  Астронавт,  SpaceX  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС