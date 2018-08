В NASA объявили имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing

В частности, Касада и Уильямс будут выполнять долговременную миссию на CST-100 Statliner

Космическое агентство NASA в пятницу, 3 августа, объявило имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing. Об этом сообщили во время онлайн презентации космического агентства.

A big hello from all nine of our @Commercial_Crew astronauts! Learn more about their missions to fly on @BoeingSpace & @SpaceX spacecraft and how this will return human launches to American soil for the first time since 2011: https://t.co/9yrKIbvG6r pic.twitter.com/RVM4tK9cKo