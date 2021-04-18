ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

NASA назвало можливу дату польоту вертольота на Марсі

Новость на русском → США, Неділя 18 квітня 2021 08:44
NASA назвало можливу дату польоту вертольота на Марсі Фото: вертоліт NASA може здійснити політ на Марсі 19 квітня (nasa.gov)
Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA назвало можливу дату першого польоту вертольота Ingenuity на Марсі. Політ вертольота на Червоній планеті може відбутися вже у понеділок, 19 квітня.

Про це йдеться у заяві на сайті NASA.

"NASA планує не раніше понеділка, 19 квітня, здійснити перший політ свого вертольота Ingenuity на Марсі приблизно о 12:30 за тихоокеанським часом", - повідомили в агентстві.

Зазначається, що дані щодо першого польоту Ingenuity надійдуть на Землю через декілька годин після автономного польоту. Якщо перший політ вертольота все ж відбудеться, то NASA проведе брифінг за його результатами.

Перший політ Ingenuity в космічному агентстві називають дуже ризиковим, оскільки головною проблемою є те, що атмосфера на Марсі дуже розріджена - менше ніж 1% від тиску атмосфери Землі.

Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом з марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого.

Нагадаємо, спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався на минулій неділі, 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech NASA Марс вертолет полеты
NEWS
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу