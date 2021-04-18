NASA назвало можливу дату польоту вертольота на Марсі
Американське космічне агентство NASA назвало можливу дату першого польоту вертольота Ingenuity на Марсі. Політ вертольота на Червоній планеті може відбутися вже у понеділок, 19 квітня.
Про це йдеться у заяві на сайті NASA.
"NASA планує не раніше понеділка, 19 квітня, здійснити перший політ свого вертольота Ingenuity на Марсі приблизно о 12:30 за тихоокеанським часом", - повідомили в агентстві.
Зазначається, що дані щодо першого польоту Ingenuity надійдуть на Землю через декілька годин після автономного польоту. Якщо перший політ вертольота все ж відбудеться, то NASA проведе брифінг за його результатами.
Перший політ Ingenuity в космічному агентстві називають дуже ризиковим, оскільки головною проблемою є те, що атмосфера на Марсі дуже розріджена - менше ніж 1% від тиску атмосфери Землі.
Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом з марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого.
Нагадаємо, спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався на минулій неділі, 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.
Як писало РБК-Україна, на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.