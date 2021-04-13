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Перший політ вертольота NASA на Марсі перенесли вдруге

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 16:53
Перший політ вертольота NASA на Марсі перенесли вдруге Фото: вертоліт NASA на Марсі (nasa.gov)
Автор: РБК-Україна

Космічне агентство NASA знову відклало перший політ безпілотного вертольота Ingenuity на Марсі. Він був запланований на 14 квітня.

Про це повідомляє прес-служба NASA в Twitter.

Агентство перенесло перший політ вертольота Ingenuity, бо під час тестового запуску ротора вертольота виникли проблеми. Фахівці планують оновити програмне забезпечення, щоб усунути несправність.

Нова дата польоту буде призначено наступного тижня.

Зазначимо, що вертоліт Ingenuity становить 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Спочатку перший марсіанський вертоліт знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.

Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал.

Марсохід, який висадився в кратері Езер, буде шукати сліди життя.

Нагадаємо, марсохід Perseverance відправив NASA перше відео посадки. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance.

Крім того, після 19 лютого марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високим дозволом, який було зроблено після його посадки.

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