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NASA назвало возможную дату полета вертолета на Марсе

Новина українською → США, Воскресенье 18 апреля 2021 08:44
NASA назвало возможную дату полета вертолета на Марсе Фото: вертолет NASA может осуществить полет на Марсе 19 апреля (nasa.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американское космическое агентство NASA назвало возможную дату первого полета вертолета Ingenuity на Марсе. Полет вертолета на Красной планете может состояться уже в понедельник, 19 апреля.

Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

"NASA планирует не раньше понедельника, 19 апреля, осуществить первый полет своего вертолета Ingenuity на Марсе примерно в 12:30 по тихоокеанскому времени", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что данные о первом полете Ingenuity поступят на Землю через несколько часов после автономного полета. Если первый полет вертолета все же состоится, то NASA проведет брифинг по его результатам.

Первый полет Ingenuity в космическом агентстве называют очень рисковым, поскольку главной проблемой является то, что атмосфера на Марсе очень разреженная - меньше чем 1% от давления атмосферы Земли.

Вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля.

Напомним, изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался на прошлой неделе, 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.

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