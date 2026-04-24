Секретный проект Terafab: SpaceX планирует массовое производство ИИ-чипов

15:15 24.04.2026 Пт
2 мин
Зачем космической компании рисковый рынок чипов?
aimg Ольга Завада
Секретный проект Terafab: SpaceX планирует массовое производство ИИ-чипов

SpaceX раскрыла планы по новым масштабным инвестициям. В документах для регуляторов (SEC) отмечается, что компания намерена наладить собственное производство графических процессоров (GPU) для питания ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проект Terafab: новая стратегия Маска

Центральной частью стратегии является комплекс Terafab в Остине, штат Техас. Это совместный проект SpaceX, xAI и Tesla, где Илон Маск планирует реализовать модель полного цикла.

В отличие от Nvidia, которая только проектирует чипы и отдает производство тайваньской TSMC, Terafab должен объединить дизайн, изготовление, упаковку и тестирование под одной крышей.

Чипы с этого завода будут предназначаться для широкого спектра задач:

  • управление беспилотными автомобилями и роботами-гуманоидами;
  • работа космических центров обработки данных;
  • обучение масштабных моделей ИИ.

Стратегическое партнерство с Intel

Поскольку производство GPU требует "атомной точности и опыта", которых у SpaceX пока нет, ключевым партнером проекта выступает корпорация Intel.

Илон Маск подтвердил, что рассчитывает на технологический процесс Intel 14A. По его словам, к моменту масштабирования Terafab эта технология уже будет "достаточно зрелой" для массового выпуска передовых процессоров.

Почему SpaceX идет на риск именно сейчас?

В регистрационных документах S-1 компания прямо предупреждает инвесторов об актуальных угрозах. Сейчас SpaceX не имеет долгосрочных контрактов со многими поставщиками чипов, а это ставит под удар ее дальнейший рост.

Собственное производство - это попытка застраховаться от дефицита на рынке, где доминирует Nvidia.

Однако эксперты отмечают, что путь к собственным GPU будет чрезвычайно дорогим. Производство требует специфических материалов и выполнения "тысяч сложных этапов".

SpaceX признает: нет никаких гарантий, что амбициозные цели по Terafab будут достигнуты в установленные сроки, однако компания готова к "значительным капиталовложениям" ради технологической независимости.

