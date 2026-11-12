NASA готовит постоянную базу на Луне: для миссии создадут ядерный ровер

Новая стратегия и отказ от Orbital Gateway

Восемь месяцев назад NASA объявило о запуске инициативы Ignition, предусматривающей изменение подхода к освоению космоса. Вместо строительства лунной орбитальной станции Lunar Gateway агентство решило сосредоточиться на прямых миссиях с высадкой астронавтов на поверхность Луны.

Обновленная программа реализуется в три этапа:

Этап 1: переход на систематический подход для ускорения миссий и разведки с помощью роботов;

Этап 2: создание полужилой инфраструктуры на поверхности;

Этап 3: расширение инфраструктуры до полноценной постоянной месячной базы.

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Многомиллиардные контракты с коммерческими гигантами

Для соблюдения сжатых сроков NASA опирается на партнерство с ведущими частными компаниями, среди которых Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies и ispace-US.

Крупнейшим проектом стал CLPS 2 - 10-летний контракт на сумму 10 миллиардов долларов на управление, строительство и эксплуатацию месячных посадочных модулей.

Кроме того, оригинальный контракт CLPS 1.0 был расширен с 2,6 млрд до 4,2 млрд долларов.

NASA заключило контракт на разработку и запуск нового ровера с ядерным двигателем под названием Promise (фото: NASA)

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Ядерный ровер Promise и новая инфраструктура

Для исследования поверхности спутника Земли агентство разрабатывает новый ядерный ровер Promise (Polar Rover for Observation, Mapping and In-Situ Exploration).

В отличие от солнечных аппаратов он сможет работать во время двухнедельной лунной ночи и исследовать постоянно затененные глубокие кратеры, где может храниться жизненно важный водяной лед.

Ровер оснастят буром для добычи образцов из глубины до одного метра, спектрометрами и сенсорами.

Интересно, что компания Blue Origin получила 94 миллиона долларов на эту миссию с возможностью получения бонусов в размере 140 миллионов долларов за успешную доставку аппарата на Южный полюс Луны.

Чтобы обеспечить ежемесячную базу электроэнергией, компании Honeybee Robotics, Blue Origin и Yank Technologies разрабатывают солнечные панели, аккумуляторы и беспроводные системы связи.

В частности, они работают над компактными башнями, объединяющими функции солнечных электростанций и коммуникационного оборудования.

Отдельное перспективное направление - доставка тяжелых грузов с Земли на окололунную орбиту. Для этого Blue Origin, Arrow Science and Technology и Impulse Space создают специальные транспортные орбитальные аппараты.