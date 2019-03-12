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NASA до 2028 року планує здійснити висадку астронавтів на Місяць


Після місії на Місяць буде відправка астронавтів на Марс, заявив директор NASA

США намерены до 2028 года осуществить пилотируемую миссию на Луну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского космического агентства NASA, опубликованное в Twitter.

В агентстве заявили, что после миссии на Луну последует отправка астронавтов на Марс.

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше частей на поверхности Луны, чем когда-либо. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы останемся. Мы будем использовать те знания, которые получим на Луне, для последующего гигантского скачка - отправка астронавтов на Марс", - заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Напомним, ранее глава NASA заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX стал революцией на пути к полетам на Луну и Марс. По его словам, запуск Crew Dragon, который предназначен для пилотируемых полетов, является революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс.

Добавим, 2 марта  SpaceX запустила в космос первый частный корабль. Корабль Crew Dragon должен в полностью автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции 3 марта в 10:00 по киевскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп хочет подписать до конца года распоряжение о создании Космического командования США.

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