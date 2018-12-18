Трамп має намір створити єдине Космічне командування

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Майк Пенс зробить офіційне оголошення у космічному центрі Кеннеді

Президент США Дональд Трамп хоче підписати до кінця року розпорядження про створення Космічного командування США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, офіційно оголосить дану інформацію віце-президент Майк Пенс, і зробить це у вівторок у космічному центрі Кеннеді, на мисі Канаверал.

Повідомляється, що даний крок відтворить Космічне командування США, яке існувало у 1985-2002 роках. У результаті терактів 11 вересня його розформували, щоб можна було створити Північне командування США із орієнтацією на захисті батьківщини.

Так, незважаючи на те, що Космічне командування ліквідували, його функції продовжувало виконувати Стратегічне командування США, а ВПС зберегли свою провідну роль у космосі через Космічне командування ВПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше як у 2020 році.

Як писало РБК-Україна, Президент США пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.