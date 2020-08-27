Координаційна рада Білорусі відреагувала на загрозу введення військ РФ

Фото: координаційна рада Білорусі (facebook com belrada vision)

Координаційна рада з організації процесу подолання політичної кризи в Білорусі відреагувала на заяву президента Росії Володимира Путіна про підготовку силовиків, яких можуть перекинути на білоруську територію. У раді назвали ці заяви зовнішнім втручанням.

Відповідну заяву опубліковано на сайті координаційної ради.

У заяві йдеться, що координаційна рада вважає неприпустимим формування на території Російської Федерації або інших країн збройних угруповань для використання на території Білорусі. Це суперечить міжнародному праву і позиції білоруського суспільства.

"Висловлюємо жаль, що за запитом чинного президента, який має виступати гарантом Конституції, в Російській Федерації сформований резерв із співробітників правоохоронних органів для їх використання на території Білорусі. Раніше діючим президентом неодноразово заявляли про неприпустимість зовнішнього втручання у справи Білорусі", - зазначили в координаційній раді.

Також повідомляється, що підставою для введення російських військ в Білорусь є виключно збройний напад.

"Ми не бачимо підстав для виходу ситуації всередині Білорусі з-під контролю. У Білорусі проходять виключно мирні акції, підтримувані більшістю білорусів", - зазначили в раді.

Зазначимо, російський президент Володимир Путін заявив, що сформував резерв з силовиків, які можуть бути перекинуті до Білорусі. За даними ЗМІ, до перекидання підготували один з найбільш елітних підрозділів - Сили спеціальних операцій.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Білорусі звинуватило Польщу в спробах втручання у внутрішні справи.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в планах приєднати Гродненську область.