ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від COVID-19

Євросоюз, П'ятниця 14 серпня 2020 13:30
ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Юлія Струк

Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca

Європейська комісія уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.

Про це сказано в заяві ЄК.

Відзначимо, AstraZeneca - це англо-шведська фармацевтична компанія, зареєстрована у Великій Британії. Вона була десятою за обсягом продажів рецептурних препаратів компанією у світі за станом на 2014 рік.

"Як тільки вакцина довела свою безпеку і ефективність проти COVID-19, Єврокомісія погодила контрактну основу для закупівлі від імені країн - членів ЄС 300 млн доз вакцини AstraZeneca", - зазначено в заяві.

Підкреслюється, що в контракті прописана можливість придбання ще 100 млн доз.

Нагадаємо, в кінці липня ЄК завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією Sanofi-GSK про покупку вакцини проти COVID-19. Вакцину отримають всі країни-члени Євросоюзу.

Підкреслимо також, Рада ЄС прийняла поправки, які прискорять випробування вакцин і ліків проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми; це рішення має допомогти дати "зелене світло" експериментальним препаратам.

Як писало РБК-Україна, після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕврокомиссияВакцинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся