ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від COVID-19

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Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca

Європейська комісія уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.

Про це сказано в заяві ЄК.

Відзначимо, AstraZeneca - це англо-шведська фармацевтична компанія, зареєстрована у Великій Британії. Вона була десятою за обсягом продажів рецептурних препаратів компанією у світі за станом на 2014 рік.

"Як тільки вакцина довела свою безпеку і ефективність проти COVID-19, Єврокомісія погодила контрактну основу для закупівлі від імені країн - членів ЄС 300 млн доз вакцини AstraZeneca", - зазначено в заяві.

Підкреслюється, що в контракті прописана можливість придбання ще 100 млн доз.

Нагадаємо, в кінці липня ЄК завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією Sanofi-GSK про покупку вакцини проти COVID-19. Вакцину отримають всі країни-члени Євросоюзу.

Підкреслимо також, Рада ЄС прийняла поправки, які прискорять випробування вакцин і ліків проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми; це рішення має допомогти дати "зелене світло" експериментальним препаратам.

Як писало РБК-Україна, після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.