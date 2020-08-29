У Берліні на акції проти карантину затримали сотні учасників

Фото: затримання під час акції у Берліні (flickr.com/endstationrechts)

У Берліні під час акції протесту проти карантинних обмежень правоохоронці затримали близько 300 людей. Найбільшу кількість протестувальників затримали на вулиці Унтер-ден-Лінден, що поблизу російського посольства.

Про це розповів сенатор з внутрішніх справ Берліна Андерас Гейзель, передає Der Tagesspiegel.

Затримання протестувальників також підтвердила і берлінська поліція, але не змогла назвати точну кількість затриманих.

Зазначається, що за різними даними, участь в антикарантинній акції протесту взяли від 20 до 40 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні тисячі людей вийшли на марш протесту проти карантину в Німеччині. Правоохоронці попереджали, що ігнорування епідемічних вимог учасниками акції може призвести до її розгону.

Також проти карантину протестували сьогодні у Чернівцях, де місцеві жителі невдоволені потраплянням міста у червону карантинну зону.

Крім того, виходити на акції протесту проти карантину закликав місцевих жителів сьогодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.