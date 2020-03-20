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Пасажири у Харкові заблокували трамваї

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:07
Пасажири у Харкові заблокували трамваї
Фото: блокування транспорту в Харкові (newsroom.kh.ua)

Пасажири протестують проти обмежень через карантин

Через обмеження по транспорту, пов'язаних з карантином в Україні, в Харкові на знак протесту заблокували рух трамваїв. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні заблоковані кілька трамвайних маршрутів, блокування проходять на зупинці "Станція метро "Академіка Павлова", перехрестях вулиці Героїв Праці та Академіка Павлова, проспекту Тракторобудівників та вулиці Немишлянської, вулиць Морозова та Киргизькій, Салтівського шосе та проспекту Тракторобудівників.

Також повідомляється, що в одному з трамваїв пасажири розбили лобове скло. Станом на полудень в харківські райвідділи поліції надійшло 55 дзвінків про порушення порядку на зупинках громадського транспорту.

Фото: блокування транспорту в Харкові (t.me/saltovka)

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив місцевій владі збільшити кількість громадського транспорту в населених пунктах.

Крім того, сьогодні в Києві запустили додаткові маршрутки. Більшу частину з 200 додаткових автобусів пустили в спальні райони.

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