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У Грузії продовжено режим надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 16:35
У Грузії продовжено режим надзвичайного стану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайний стан в країні продовжили до 22 травня

У Грузії режим надзвичайного стану через загрозу поширення коронавірусу, буде продовжено до 22 травня. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з міжнародних справ Іраклій Чіковані, передає "Грузія Online".

Раніше введений режим надзвичайного стану повинен був тривати до 10 травня.

"Уряд Грузії направило офіційне звернення до президента Грузії про те, щоб продовжити надзвичайний стан до 22 травня включно", - заявив Чіковані.

Нагадаємо, надзвичайний стан Грузія ввела 21 березня. На той момент було зафіксовано лише 47 випадків зараження. Через тиждень влада країни посилили карантин, оголосивши про введення комендантської години, який забороняє пересування на вулиці пішки та на транспорті з 21:00 до 6:00 ранку.

Крім того, з 31 березня в Грузії заборонили роботу всіх об'єктів з реалізації алкогольних напоїв.

Раніше в Грузії закрили на в'їзд і виїзд чотири найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі. Також уряд країни продовжив режим надзвичайного стану. Перший випадок зараження в країні був зафіксований 26 лютого, перша смерть - 4 квітня.

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