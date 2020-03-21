Грузія вводить надзвичайний стан на місяць

Фото: Георгій Гахарія (kavkazplus.com)

При цьому в країні не будуть вводити комендантську годину або жорсткі обмеження

Уряд Грузії вводить на місяць режим надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, передає Sputnik-Georgia.

За його словами, надзвичайний стан буде введено після схвалення парламентом на позачерговому засіданні.

"Для досягнення мети - стримування вірусу - уряд Грузії звертається до президента оголосити надзвичайний стан терміном на місяць", - заявив Гахарія.

При цьому прем'єр зазначив, що надзвичайний стан не передбачає введення комендантської години і строгих карантинних вимог.

Зазначається, що станом на ранок 21 березня в Грузії офіційно підтверджено 47 випадків коронавіруса. Один пацієнт вилікувався.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 21 березня, Грузія закриває авіасполучення за всіма напрямами у зв'язку з спалахом коронавіруса у світі. При цьому всі, хто в'їжджають на територію Грузії будуть поміщені в карантинну зону під спостереження лікарів.

Раніше РБК-Україна писало, що з 18 березня Грузія на два тижні повністю закрила кордон для іноземних громадян. Також уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а людям старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.