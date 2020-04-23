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За нарушение карантина в Грузии будут сажать в тюрьму

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 20:38
За нарушение карантина в Грузии будут сажать в тюрьму
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителей нарушивших карантин будут лишть свободы сроком до шести лет

Парламент Грузии принял в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина жителей будут наказывать лишением свободы сроком до шести лет. Об этом сообщают "Новости Грузия".

Сообщается, что поправки поддержали 78 депутатов.

Сейчас за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1000 долларов), а юридические лица - 15 тысяч лари (около 4,700 долларов).

Министерство внутренних дел Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила чрезвычайное положение.

Напомним, в Грузии режим чрезвычайного положения продлили до 22 мая. Ранее введенный режим чрезвычайного положения должен был продлиться до 10 мая.

Чрезвычайное положение Грузия ввела 21 марта. На тот момент было зафиксировано лишь 47 случаев заражения. Через неделю власти страны ужесточили карантин, объявив о введении комендантского часа, который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00 утра.

С 31 марта в Грузии запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков.

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