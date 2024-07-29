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Наращивание атомной энергетики быстро решит проблему с генерацией в Украине, - Прицкер

Фото: Пенни Прицкер, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украине необходимо наращивать атомную энергетику, чтобы быстро решить проблему с генерацией электроэнергии из-за российских обстрелов.

Об этом во время своего визита в Киев заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, передает корреспондент РБК-Украина.

Она напомнила, что атомная энергетика Украины по состоянию на сейчас составляет 50% от всего объема энергетики Украины. 

 

При этом, по словам Прицкер, США и другие партнеры сейчас прикладывают всевозможные усилия, чтобы помочь Украине в вопросе недостатка генерации в результате атак. 

"В долгосрочной перспективе украинское правительство будет самостоятельно решать, каким образом производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы, наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наравне с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", - отметила Прицкер. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты с начала марта усиленно били по энергетическим объектам Украины. Из-за таких атак уровень генерации электроэнергии в стране значительно снизился. В энергосистеме появился дефицит.

На этом фоне энергетики начали применять графики отключений света. Но недавно ситуация улучшилась из-за выхода двух блоков на атомных электростанциях из планового ремонта.

Стоит заметить, что еще в прошлом году "Энергоатом" заключил с американской компанией соглашение, в рамках которого в Украине будет построено до 20 атомных энергоблоков.

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