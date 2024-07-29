Наращивание атомной энергетики быстро решит проблему с генерацией в Украине, - Прицкер

Она напомнила, что атомная энергетика Украины по состоянию на сейчас составляет 50% от всего объема энергетики Украины.

При этом, по словам Прицкер, США и другие партнеры сейчас прикладывают всевозможные усилия, чтобы помочь Украине в вопросе недостатка генерации в результате атак.

"В долгосрочной перспективе украинское правительство будет самостоятельно решать, каким образом производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы, наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наравне с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", - отметила Прицкер.