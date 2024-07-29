Нарощування атомної енергетики швидко вирішить проблему з генерацією в Україні, - Пріцкер

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти з початку березня посилено били по енергетичних об'єктах України. Через такі атаки рівень генерації електроенергії в країні значно знизився. В енергосистемі виник дефіцит.

На цьому фоні енергетики почали застосовувати графіки відключення світла. Але нещодавно ситуація покращилася через вихід двох блоків на атомних електростанціях із планового ремонту.

Варто зауважити, що ще минулого року "Енергоатом" уклав з американською компанією угоду, в рамках якої в Україні буде збудовано до 20 атомних енергоблоків.

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