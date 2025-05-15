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Украинцев может остаться меньше 10 миллионов: негативный сценарий

Украина, Четверг 15 мая 2025 13:31
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Украинцев может остаться меньше 10 миллионов: негативный сценарий Фото: Население Украины может сократиться до 10 миллионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Базовый сценарий ООН предусматривает, что население Украины к 2100 году сократится до 15,2 млн человек. Но негативный предусматривает менее 10 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

Базовый вариант средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину, но все еще ниже уровня воспроизводства.
Украинцев может остаться меньше 10 миллионов: негативный сценарий

По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.

Одновременно с постепенным сокращением будет происходить нарушение соотношения возрастных групп. Начиная с 2070 года, количество пожилых людей (60+ лет) превысит число трудоспособных (18-59) - 11,1 млн против 10,9 млн.
Украинцев может остаться меньше 10 миллионов: негативный сценарий

Это означает критический уровень старения нации, значительное давление на системы здравоохранения, социальной поддержки и пенсионное обеспечение, отмечают в KSE.

Население Украины

По данным ООН, население Украины сократилось с 44,3 до 37,9 млн человек в 2021-24 годах, в основном из-за значительной эмиграции на 6,9 млн и чистого отрицательного соотношения между рождением и смертностью.

По оценкам Института демографии и социальных исследований НАНУ, по состоянию на июль 2024 года численность населения составляла 35,8 млн человек, в том числе 31,1 млн человек, проживающих на территориях, контролируемых правительством.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины до 33,9 млн человек в 2030 году.

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