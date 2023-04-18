Жалуется на ущерб от санкций. "Роснефть" подала новый иск против правительства Германии

Российская нефтяная компания "Роснефть" подала иск против правительства Германии по поводу продолжения опеки над ее немецкими дочерними компаниями и контроля над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя нефтяной компании, которое приводит Reuters.

"В прошлом месяце суд отклонил иск "Роснефти" против правительства Германии. Суд заявил, что в сентябре правительство действовало, опасаясь, что сбои в поставках российской нефти могут помешать немецким дочерним компаниям "Роснефти" получить достаточные поставки для завода в Шведте, что, по мнению суда, входит в полномочия правительства", - говорится в материале.

На следующий день после решения суда правительство продлило опеку над территориальными подразделениями российской "Роснефти" еще на шесть месяцев. Министерство экономики Германии во вторник заявило, что приняло к сведению сообщение о новом судебном иске от "Роснефти", добавив, что проведет детальную юридическую проверку после получения уведомления.

"Роснефть" также заявила, что понесла финансовый ущерб из-за действий правительства. Запрет Германии на российскую сырую нефть заставил нефтеперерабатывающий завод в Шведте с января работать на половину мощности, что привело к значительным финансовым потерям.