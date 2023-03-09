В США выдали ордер на арест самолета "Роснефти"

В Соединенных Штатах выдали ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской нефтяной компании "Роснефть", стоимость которого превышает 25 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие на основании нарушений экспортного контроля и санкций против России, заявило Министерство юстиции.

Западные санкции против России в связи с вторжением Москвы в Украину, начавшиеся в феврале 2022 года, затруднили торговлю и усложнили финансовые возможности российских нефтяных компаний. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, давний союзник президента России Владимира Путина, попал под санкции США.

По данным Минюста США, с момента вступления в силу санкций самолет Boeing 737-7JU американского производства вылетал и возвращался в Россию как минимум семь раз.

"Нарушив экспортный контроль министерства торговли, "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду", - заявил представитель министерства юстиции Эндрю Адамс.

В последний раз самолет Boeing был в Соединенных Штатах в марте 2014 года, и предполагается, что он находится в России или направляется в нее или из нее, добавило Министерство юстиции.

"Сегодняшние меры принуждения демонстрируют, что российским компаниям и олигархам приходится расплачиваться за грубое уклонение от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины", - заявил прокурор США Бреон Пис.