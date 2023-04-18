Нарікає на збитки від санкцій. "Роснефть" подала новий позов проти уряду Німеччини

Російська нафтова компанія "Роснефть" подала позов проти уряду Німеччини щодо продовження опіки над її німецькими дочірніми компаніями та контролю над нафтопереробним заводом у Шведті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника нафтової компанії, яку приводить Reuters.

"Минулого місяця суд відхилив позов "Роснефти" проти уряду Німеччини. Суд заявив, що у вересні уряд діяв, побоюючись, що збої у постачанні російської нафти можуть перешкодити німецьким дочірнім компаніям "Роснефти" отримати достатні постачання для заводу у Шведті, що, на думку суду, входить до повноважень уряду", - йдеться у матеріалі.

Наступного дня після рішення суду уряд продовжив опіку над територіальними підрозділами російської "Роснефти" ще на шість місяців. Міністерство економіки Німеччини у вівторок заявило, що взяло до відома повідомлення про новий судовий позов від "Роснефти", додавши, що проведе детальну юридичну перевірку після отримання повідомлення.

"Роснефть" також заявила, що зазнала фінансових збитків через дії уряду. Заборона Німеччини на російську сиру нафту змусила нафтопереробний завод у Шведті з січня працювати на половині потужності, що призвело до значних фінансових втрат.