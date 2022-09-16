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Уряд Німеччини взяв під контроль дочірні компанії "Роснефти"

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 10:34
Уряд Німеччини взяв під контроль дочірні компанії "Роснефти" Фото: компанії "Роснефти" взяли під контроль уряди Німеччини (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини передало дочірні структури "Роснефти" у країні під управління Федерального мережевого агентства. Рішення ухвалено через загрозу енергетичній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.

В управління Федерального мережевого агентства передано дочірні компанії "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують із Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).

За даними міністерства економіки, на "Роснефть" у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

"Довірче управління протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається,", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина готується націоналізувати колишню "доньку" "Газпрому" – Gazprom Germania GmbH. Німецький уряд узяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.

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